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لم يرتدي قميص الفريق.. قصة لاعب تسبب في تغريم الإسماعيلي 10 ملايين جنيه

01:30 م الجمعة 18 يوليه 2025

الإسماعيلي

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كتبت-هند عواد:

يواجه نادي الإسماعيلي أزمة خلال الانتقالات الصيفية الحالية، بسبب اللاعب الإيفواري محمد لامين كونيه.

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قرارا بإيقاف قيد الإسماعيلي لمدة 3 فترات متتالية، بسبب الإيفواري.

ومن المفارقات أن اللاعب الإيفواري، لم يرتدي قميص الإسماعيلي، إذ تعود الأزمة إلى يوم 17 يونيو الماضي، عندما أُخطر النادي بضرورة سداد 200 ألف دولار لمحمد لامين كونيه، خلال 30 يوما.

وكان الإسماعيلي تعاقد مع كونيه لمدة عامين، ووقع اللاعب العقود عبر مكالمة فيديو، إلا أن إدارة الدراويش تراجعت عن الصفقة لاحقا، بسبب العقوبات السابقة المتعلقة بمنع القيد.

بعدها تقدم اللاعب بشكوى الإسماعيلي لمدى "فيفا"، الذي أقر بصحة موقف اللاعب وأحقيته بما يقرب من 10 ملايين جنيه.

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محمد لامين كونيه الإسماعيلي إيقاف قيد الإسماعيلي
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