كتبت-هند عواد:

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ قليل، إلى تونس، استعدادا لخوض معسكر الإعداد للموسم المقبل.

ووضع الجهاز الفني برنامج الإعداد الخاص بالمعسكر الخارجي، والذي يقام خلال الفترة من 18 إلى 26 يوليو الحالي، ويتخلله عدد من المباريات الودية.

واختتم الفريق تدريباته أمس الخميس على ملعب مختار التتش بالجزيرة، في ضوء البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو خلال فترة الإعداد.

اقرأ أيضًا:

بين استبعاد ورحيل.. 10 غيابات عن الأهلي بمعسكر تونس

بقرار من ريبيرو.. 3 شباب في معسكر الأهلي بتونس