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الخطيب في مقدمتهم.. بعثة الأهلي تصل إلى تونس

12:52 م الجمعة 18 يوليو 2025
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  • عرض 9 صورة
    الشناوي من وصول بعثة الأهلي إلى تونس
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    أفشة والشحات من وصول بعثة الأهلي إلى تونس
  • عرض 9 صورة
    محمد شريف وياسر إبراهيم والشناوي من وصول بعثة الأهلي إلى تونس
  • عرض 9 صورة
    الخطيب من وصول بعثة الأهلي إلى تونس
  • عرض 9 صورة
    ياسر إبراهيم من وصول بعثة الأهلي إلى تونس
  • عرض 9 صورة
    أشرف بن شرقي من وصول بعثة الأهلي إلى تونس
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    محمد شريف من وصول بعثة الأهلي إلى تونس
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    الخطيب من وصول بعثة الأهلي إلى تونس (2)
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كتبت-هند عواد:

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ قليل، إلى تونس، استعدادا لخوض معسكر الإعداد للموسم المقبل.

ووضع الجهاز الفني برنامج الإعداد الخاص بالمعسكر الخارجي، والذي يقام خلال الفترة من 18 إلى 26 يوليو الحالي، ويتخلله عدد من المباريات الودية.

واختتم الفريق تدريباته أمس الخميس على ملعب مختار التتش بالجزيرة، في ضوء البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو خلال فترة الإعداد.

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بعثة الأهلي الأهلي محمود الخطيب وصول الأهلي إلى تونس
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