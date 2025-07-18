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10 صور لبعثة الأهلي على متن الطائرة المتجهة إلى تونس

12:02 م الجمعة 18 يوليه 2025
  • عرض 10 صورة
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    زيزو وكريم فؤاد
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    بن رمضان وزيزو
  • عرض 10 صورة
    زيزو
  • عرض 10 صورة
    محمد الشناوي
  • عرض 10 صورة
    محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي
  • عرض 10 صورة
    عمر كمال عبد الواحد
  • عرض 10 صورة
    تريزيجيه وطاهر محمد طاهر
  • عرض 10 صورة
    تريزيجيه
  • عرض 10 صورة
    عماد النحاس
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كتب - محمد القرش:

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مطار القاهرة الدولي منذ قليل في طريقها إلى تونس؛ لخوض فترة الإعداد استعدادًا للموسم الجديد.

وقال مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن الأهلي سافر إلى تونس على متن طائرة ركاب وليست خاصة.

وكان الفريق قد اختتم تدريباته أمس الخميس على ملعب مختار التتش بالجزيرة، في ضوء البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو خلال فترة الإعداد.

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