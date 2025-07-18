فيفا يصدم الإسماعيلي بإيقاف قيد الفريق 3 فترات
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كتبت-هند عواد:
أصدر نادي الإسماعيلي، بيانا رسميا، بشأن إيقاف قيد الفريق الأول لكرة القدم، لمدة 3 فترات متتالية.
وقال بيان الإسماعيلي: "بالإشارة إلى قرار لجنة الانضباط الصادر يوم 17 يوليو 2025 بمنع النادي الإسماعيلي من تسجيل لاعبين لمدة 3 فترات، ورد إلى النادي خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وأضاف: "بغرض فرض حظر على تسجيل لاعبين جدد في قضية اللاعب محمد لامين كونيه، وذلك حتى تمام السداد وبحد أقصى 3 فترات قيد، علماً بأن القضية لا زالت منظورة في المحكمة الرياضية الدولية "كاس" ولم يصدر فيها قرار نهائي".
واختتم بيان الإسماعيلي: "وقد تم مخاطبة فيفا والمحكمة الرياضية بكافة المستندات الدالة على ذلك لتوضيح الأمر وتدارك هذا الخطأ".
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