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فيفا يصدم الإسماعيلي بإيقاف قيد الفريق 3 فترات

11:16 ص الجمعة 18 يوليه 2025
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    فرص الإسماعيلي للبقاء في الدوري بعد الخسارة أمام مودرن سبورت
  • عرض 12 صورة
    فرص الإسماعيلي للبقاء في الدوري بعد الخسارة أمام مودرن سبورت
  • عرض 12 صورة
    فرص الإسماعيلي للبقاء في الدوري بعد الخسارة أمام مودرن سبورت
  • عرض 12 صورة
    فرص الإسماعيلي للبقاء في الدوري بعد الخسارة أمام مودرن سبورت
  • عرض 12 صورة
    فرص الإسماعيلي للبقاء في الدوري بعد الخسارة أمام مودرن سبورت
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كتبت-هند عواد:

أصدر نادي الإسماعيلي، بيانا رسميا، بشأن إيقاف قيد الفريق الأول لكرة القدم، لمدة 3 فترات متتالية.

وقال بيان الإسماعيلي: "بالإشارة إلى قرار لجنة الانضباط الصادر يوم 17 يوليو 2025 بمنع النادي الإسماعيلي من تسجيل لاعبين لمدة 3 فترات، ورد إلى النادي خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأضاف: "بغرض فرض حظر على تسجيل لاعبين جدد في قضية اللاعب محمد لامين كونيه، وذلك حتى تمام السداد وبحد أقصى 3 فترات قيد، علماً بأن القضية لا زالت منظورة في المحكمة الرياضية الدولية "كاس" ولم يصدر فيها قرار نهائي".

واختتم بيان الإسماعيلي: "وقد تم مخاطبة فيفا والمحكمة الرياضية بكافة المستندات الدالة على ذلك لتوضيح الأمر وتدارك هذا الخطأ".

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الإسماعيلي إيقاف قيد الإسماعيلي صدمة جديدة للإسماعيلي
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