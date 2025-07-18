هل يحق للزمالك قيد عبد الحميد معالي تحت السن؟.. اللائحة تجيب

كتبت-هند عواد:

أثار المغربي عبد الحميد معالي لاعب اتحاد طنجة صفقة الزمالك المرتقبة، جدلا خلال الساعات الماضية، بشأن موقف الأبيض من قيده سواء كان سيتم قيده كلاعب تحت السن أو أجنبي.

ووفقا لقواعد الاتحاد المصري لكرة القدم الخاصة بموسم 2025-2026، يقيد كل فريق 35 لاعبا، بينهم 25 لاعبا من مواليد 1 يناير 2005 وما بعدها في دوري الفريق الثاني، على أن يتم قيد اللاعبين في المراحل السنية المختلفة من مواليد 2007 وحتى 2012 بنفس القاعدة (35 لاعبا لكل فريق).

عبد الحميد معالي صاحب الـ19 عاما، ولد يوم 16 مارس عام 2006، يتم قيد في قائمة الفريق الثاني، وهكذا يكون اللاعب محترف أجنبي تحت السن.

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