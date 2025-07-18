بين استبعاد ورحيل.. 10 غيابات عن الأهلي بمعسكر تونس

كتب - مراسل مصراوي:

يغيب 10 لاعبين عن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التي اتجهت إلى تونس منذ قليل، استعدادا لإقامة معسكر تدريبي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو قرر استبعاد 10 لاعبين من معسكر تونس.

10 لاعبين خارج معسكر تونس

وسام أبو علي: استبعاد

إمام عاشور: إصابة

مروان عطية: إصابة

أحمد عبد القادر: اقتراب رحيله

معتز محمد: رحيل

عبدالله بوستنجي: رحيل

أحمد كباكا: فني

عمر سيد معوض: فني

محمود لبيب: فني

أحمد وحيد: فني

وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مطار القاهرة الدولي منذ قليل في طريقها إلى تونس؛ لخوض فترة الإعداد استعدادًا للموسم الجديد.

وكان الفريق قد اختتم تدريباته أمس الخميس على ملعب مختار التتش بالجزيرة، في ضوء البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو خلال فترة الإعداد.