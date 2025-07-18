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بقرار من ريبيرو.. 3 شباب في معسكر الأهلي بتونس

10:06 ص الجمعة 18 يوليه 2025

بعثة الأهلي تتجه إلى تونس

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كتب - مراسل مصراوي:

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الإسباني، خوسيه ريبيرو، ضم 3 لاعبين شباب لمعسكر تونس.

وقال مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن ريبيرو قرر ضم الثلاثي، محمد عبد الله وأحمد عابدين وحمزة عبدالكريم، للفريق خلال معسكر تونس.

وأوضح المصدر أن المدرب الإسباني شاهد مباراة منتخب مصر للشباب الودية التي أقيمت أمس الخميس، وقرر ضم محمد عبد الله وأحمد عابدين.

وأضاف المصدر أن قرار ضم حمزة عبد الكريم للمعسكر جاء بسبب استبعاد وسام أبو علي نهائيا خلال رحلة تونس.

كان الفريق قد اختتم تدريباته أمس الخميس على ملعب مختار التتش بالجزيرة، في ضوء البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو خلال فترة الإعداد.

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