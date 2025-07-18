بعثة الأهلي تطير إلى تونس دون وسام أبو علي

كتب - محمد القرش:

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مطار القاهرة الدولي منذ قليل في طريقها إلى تونس؛ لخوض فترة الإعداد استعدادًا للموسم الجديد.

ووضع الجهاز الفني برنامج الإعداد الخاص بالمعسكر الخارجي، والذي يقام خلال الفترة من ١٨ إلى ٢٦ يوليو الجاري، ويتخلله عدد من المباريات الودية.

وقرر محمد يوسف المدير الرياضي بالنادي الأهلي، بالتشاور مع خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق، استبعاد وسام أبو علي من بعثة الأهلي المتجهة إلى تونس.

وجاء استبعاد وسام أبو علي بسبب عدم قيام اللاعب بإجراء القياسات البدنية والأشعات والفحوصات الطبية في المواعيد المحددة لها، وغيابه عن التدريبات والجلسات العلاجية دون إذن.

وكان الفريق قد اختتم تدريباته أمس الخميس على ملعب مختار التتش بالجزيرة، في ضوء البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو خلال فترة الإعداد.