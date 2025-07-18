الأهلي بين جنة إيفونا ونار أزارو وتمرد وسام أبو علي.. ما القصة؟

كتب - يوسف محمد:

تصدر النجم الفلسطيني وسام أبو علي، مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير خلال الساعات والأيام القليلة الماضية، مع انتشار الأخبار التي تشير إلى تمسك اللاعب بالرحيل عن المارد الأحمر.

وارتبط اسم صاحب ال 26 عاما، بالرحيل عن النادي الأهلي بشكل كبير خلال الأيام الماضية وبالأخص منذ عودة الفريق من بطولة كأس العالم للأندية، بعدما خطف اللاعب الأنظار بشكل كبير في البطولة.

وشارك أبو علي في مباريات المارد الأحمر الثلاث ببطولة كأس العالم للأندية 2025، نجح خلالهم في تسجيل ثلاثة أهداف، جميعهم في مباراة دور المجموعات الأخيرة بدور المجموعات، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بأربعة أهداف لكل فريق.

وتلقى المارد الأحمر عرضا خلال الساعات الماضية من فريق كولومبوس كرو الأمريكي، مقابل مبلغ مالي يصل إلى 7.5 مليون يورو، لحصول الفريق الأمريكي على خدمات صاحب الـ 26 عاما.

وحتى الآن، لم يصدر المارد الأحمر قراره النهائي بشأن رحيل أبو علي، لكنه كان قد أعلن في وقت سابق، تمسكه باستمرار اللاعب في صفوف الفريق، إلا أن الأمور تغيرت بعض الشئ خلال الساعات الماضية، في ظل ضغط اللاعب المستمر للرحيل عن المارد الأحمر.

وعلى الرغم من وجود رغبة من الجهاز الفني وجماهير الأهلي في استمرار اللاعب، الذي نجح خلال فترة قصيرة في تحقيق الكثير من الأرقام المميزة مع الفريق، إلا أن هناك حالة من القلق، هى أنه في حال استمرار اللاعب مع وجود رغبة من جانبه للاحتراف، يؤدي هذا الأمر إلى تراجع مستواه.

وتضع إدارة النادي الأهلي، أمامها في الوقت الحالي مثاليين للاعبين سابقين في الفريق، الأول وليد أزارو، الذي تلقى عرضا للرحيل عن المارد الأحمر في عام 2018 للرحيل إلى أحد الأندية الصينية مقابل 7 مليون دولار آنذاك، إلا أن إدارة النادي لم تسمح برحيل اللاعب، على الرغم من المقابل المادي الضخم.

ومع رفض المارد الأحمر بيع اللاعب آنذاك، بدأ مستواه يتراجع بشكل كبير، هو ما جعله يرحل عن الأهلي بشكل نهائي في عام 2020، إلى فريق الاتفاق السعودي مقابل مبلغ مالي 900 ألف دولار، مما يعني أن الفريق خسر أكثر من 6 مليون دولار في أقل من عامين.

والمثال الآخر، الذي تضعه إدارة الأهلي نصب أعينها هو النجم الجابوني ماليك إيفونا، الذي انضم إلى النادي الأهلي في عام 2015 قادما من الوداد المغربي، مقابل مبلغ أكثر من 2 مليون يورو، لكنه رحل عن الفريق بعد عام واحد فقط متجها إلى الدوري الصيني.

وكانت صفقة ماليك إيفونا من الصفقات القوية في الكرة المصرية، حيث يعد أحد أغلى اللاعبين الذين انتقلوا من الدور المصري إلى الخارج مباشرة، حيث انتقل إلى فريق تي جي تيدا الصيني بمبلغ تخطى 7 مليون يورو آنذاك، مما يعني أن الأهلي حقق مكسبا ماديا من وراء اللاعب في عام واحد فقط، يصل إلى 5 مليون يورو.

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