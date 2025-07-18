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"دي شخصيته".. تعليق مثير للجدل من نجم الزمالك السابق على أزمة وسام أبو علي مع الأهلي

05:34 ص الجمعة 18 يوليو 2025
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    خالد الغندور وزوجته دينا (15)
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    خالد الغندور وزوجته دينا (16)
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    خالد الغندور وزوجته دينا (14)
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    وسام أبو علي رجل مباراة الأهلي وبورتو
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    الأهلي وبورتو
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    وسام أبو علي من مباراة الأهلي وبورتو
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    لقطة الهدف الأول للأهلي في مرمى بورتو
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    غرفة ملابس الأهلي (1) (1)
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    النادي الأهلي
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كتب - يوسف محمد:

تفاعل خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق ومقدم البرامج الحالي، على أزمة وسام أبو علي لاعب الأهلي وتمسكه بالرحيل عن الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "دي شخصية وسام ضغط علي ناديه السويدي، بعد انضمامه ب 3 شهور وكان باقي له 4 سنوات عشان الفلوس المعروضة من الأهلي".

وأضاف: "دلوقتي بيضغط علي الأهلي و باقي له 3 سنوات عشان الفلوس المعروضة من النادي الأمريكي وبعض الامتيازات الأخرى".

ودخل أبو علي في صدام خلال الساعات الماضية مع إدارة الكرة بالنادي الأهلي، بعدما تغيب عن المران الجماعي للفريق، يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى توقيع عقوبة مالية عليه.

ومن جانبه أعلن المدير الرياضي للمارد الأحمر محمد يوسف بالاتفاق مع ريبيرو المدير الفني للفريق، استبعاد وسام أبو علي من معسكر الفريق في تونس استعدادا للموسم الجديد 2025-2026.

ولفت وسام أبو علي الأنظار إليه بشكل كبير، خلال الفترة الماضية في ظل تألقه رفقة المارد الأحمر، وكذلك تألقه رفقة الفريق في مونديال الأندية.

ونجح أبو علي في تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك"، في مباراة المارد الأحمر أمام بورتو، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات بالمونديال، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بأربعة أهداف لكل فريق.

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