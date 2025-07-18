لا يزال موقف المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي مع النادي الأهلي، غير واضح حتى الأن، خاصة في ظل رغبة اللاعب الواضحة بالرحيل عن المارد الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتلقى المهاجم الفلسطيني أكثر من عرض خلال الساعات الماضية، للرحيل عن النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، منهم عرض فريق كولومبوس كرو الأمريكي.

وأظهر اأبو علي رغبته في الرحيل عن النادي الأهلي بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية، عن طريق تغيبه عن المران الجماعي للفريق يومي الثلاثاء والأربعاء، في محاولة للضغط على إدارة الفريق للرحيل.

ومع غياب أبو عن التدريبات الجماعية للمارد الأحمر، اتخذت إدارة الكرة في النادي بتوقيع أكثر من عقوبة على اللاعب، حيث أعلن المدير الرياضي بالنادي محمد يوسف توقيع غرامة مالية على اللاعب، بسبب تغيبه عن المران.

كما قرر المدير الرياضي بالنادي بالاتفاق مع المدير الفني خوسيه ريبيرو، استبعاد صاحب ال 26 عاما، من قائمة الفريق لمعسكر تونس استعدادا للموسم الجديد 2025-2026.

وعاد أبو علي بمحاولات الضغط المستمرة التي يمارسها في الوقت الحالي للرحيل عن النادي الأهلي، إلى الأذهان ما فعله في يناير 2023 حينما كان لاعبا في فريق سيريس السويدي وقام بنفس الأمر للانضمام إلى المارد الأحمر.

وظهر أبو علي في لقاء تليفزيوني سابق، بعد أشهر قليلة من انضمامه إلى النادي الأهلي، كشف كواليس انضمامه إلى المارد الأحمر، حيث قال: "وضعت ضغط كبير على نادي سيريس السويدي للموافقة على انضمامي إلى المارد الأحمر، خاصة وأن رغبتي كانت الانتقال إلى الفريق".

وكان وسام أبو علي انضم إلى النادي الأهلي في يناير من عام 2024، شارك رفقة الفريق حتى الآن في مختلف البطولات، في 60 مباراة نجح خلالهم في تسجيل 38 هدفا وتقديم 10 تمريرات حاسمة.

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