مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

الزمالك

- -
18:00

نادي رع

جميع المباريات

إعلان

أول تعليق من عبدالله السعيد بعد تجديد عقده مع الزمالك

01:14 ص الجمعة 18 يوليه 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    عبدالله السعيد
  • عرض 12 صورة
    عبدالله السعيد
  • عرض 12 صورة
    عبدالله السعيد
  • عرض 12 صورة
    عبدالله السعيد وزوجته
  • عرض 12 صورة
    عبدالله السعيد
  • عرض 12 صورة
    عبدالله السعيد
  • عرض 12 صورة
    عبدالله السعيد من مباراة الزمالك وبيراميدز
  • عرض 12 صورة
    عبدالله السعيد رفقة الونش وسيق وحسام عبد المجيد
  • عرض 12 صورة
    عبدالله السعيد من تدريبات الزمالك
  • عرض 12 صورة
    عبدالله السعيد لاعب الزمالك من مباراة حرس الحدود1
  • عرض 12 صورة
    عبدالله السعيد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

عبر عبدالله السعيد، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بتجديد عقده والاستمرار داخل جدران القلعة البيضاء.

وكان نادي الزمالك قد أعلن مساء الخميس، استمرار اللاعب لمدة موسمين بعد الاتفاق على تجديد عقده.

ونشر عبدالله السعيد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": اخترتُ أن أختتم المسير في حضرة الكيان الكبير… نادي الزمالك."

وواصل: " اخترتُ أن أضع النقطة الأخيرة في سطرٍ كتبه جمهورٌ لا يعرف سوى لغة الحُب، ولا يقرأ إلا بحروف الوفاء.

وتابع السعيد: "شكرًا لكم على هذا الحضن الدافئ، على الثقة الغالية، وعلى الشغف الذي يمنح كرة القدم معناها الحقيقي".

واختتم: "وعدٌ من القلب… أن أهب كل ما تبقّى من عطائي لقميص الزمالك وجماهيره العظيمة".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عبدالله السعيد الزمالك تجديد عبدالله السعيد أخبار الزمالك رسالةعبدالله السعيد تعليق عبدالله السعيد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تطبق في هذا الموعد.. زيادة جديدة في أسعار السجائر بـ12% سنويا
في بيان مشترك.. 10 دول عربية وتركيا يؤكدون دعمهم لوحدة وسيادة سوريا