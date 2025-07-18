أول تعليق من عبدالله السعيد بعد تجديد عقده مع الزمالك

كتب- محمد عبدالهادي:

عبر عبدالله السعيد، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بتجديد عقده والاستمرار داخل جدران القلعة البيضاء.

وكان نادي الزمالك قد أعلن مساء الخميس، استمرار اللاعب لمدة موسمين بعد الاتفاق على تجديد عقده.

ونشر عبدالله السعيد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": اخترتُ أن أختتم المسير في حضرة الكيان الكبير… نادي الزمالك."

وواصل: " اخترتُ أن أضع النقطة الأخيرة في سطرٍ كتبه جمهورٌ لا يعرف سوى لغة الحُب، ولا يقرأ إلا بحروف الوفاء.

وتابع السعيد: "شكرًا لكم على هذا الحضن الدافئ، على الثقة الغالية، وعلى الشغف الذي يمنح كرة القدم معناها الحقيقي".

واختتم: "وعدٌ من القلب… أن أهب كل ما تبقّى من عطائي لقميص الزمالك وجماهيره العظيمة".