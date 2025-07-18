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الأهلي يعلن رحيل عضو جديد عن الجهاز الفني لفريق الكرة

12:02 ص الجمعة 18 يوليو 2025
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    محمد وفائي
  • عرض 5 صورة
    محمد وفائي
  • عرض 5 صورة
    محمد وفائي
  • عرض 5 صورة
    محمد وفائي
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كتب - يوسف محمد:

أعلن النادي الأهلي اليوم الخميس قبول اعتذار محمد وفائي، أخصائي العلاج الطبيعي داخل النادي، بخصوص رحيله عن منصبه في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأكد النادي الأهلي قبول محمد يوسف المدير الرياضي اعتذار محمد وفائي، من خلال بيان رسمي عبر الموقع الرسمي للنادي جاء كالتالي: "وافق الكابتن محمد يوسف المدير الرياضي، على الاعتذار الذي تقدم به الدكتور محمد وفائي إخصائي العلاج الطبيعي عن عدم الاستمرار في مهمته، بسبب ارتباطه بأحد المشروعات الطبية الكبرى والتي لا تسمح له بالتفرغ للعمل مع الفريق على النحو الأمثل".

وأضاف: "أكد وفائي على أنه يعتز بارتباطه الوثيق بالنادي الأهلي "بيته"، بالفترة التي قضاها ضمن المنظومة الطبية، بذل خلالها أقصى ما لديه وسعى مع زملائه لتقديم أفضل الخدمات الطبية لكل عناصر الفريق وسوف يظل تحت أمر النادي في أي وقت".

واختتم: "من جانبه وجه الكابتن محمد يوسف الشكر للدكتور وفائي لإخلاصه في العمل وعطائه للنادي، بوصفه أحد أبناء الأهلي وتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة".

ويذكر أن محمد ثابت منسق الإعلام والمتحدث الرسمي لقطاع كرة القدم بالأهلي، كان قد أعلن أمس تقديم استقالته وعدم الاستمرار في منصبه داخل جدران القلعة الحمراء.

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