إعلامي يكشف شرط الأهلي لرحيل وسام أبو على للنادي الأمريكي

كتب- محمد عبدالهادي:

كشف الاعلامي إبراهيم عبدالجواد، آخر مستجدات رحيل المهاجم الفلسطيني وسام أبو على عن صفوف الفريق بالميركاتو الصيفي الجاري.

وبات وسام قاب قوسين من الرحيل عن صفوف المارد الأحمر عقب أزمته الأخيرة ورغبته الملحة في الرحيل خاصة بعد غيابه عن تحضيرات الفريق للموسم الجديد، مما استدعى استبعاده من قائمة الفريق للمعسكر.

في هذا السياق كتب الاعلامي ابراهيم عبدالجواد عبر حسابه على منصة "إكس"، تويتر سابقًا: " الأهلي يتمسك بالحصول على 2 مليون دولار إضافات ونسبة إعادة البيع تصل لـ20% إلى جانب قيمة الصفقة الأساسية وهي 7.5 مليون دولار من أجل بيع وسام أبو علي للفريق الأمريكي".

ومن المنتظر أن تشهد الفترة القادمة حسم مصير اللاعب مع الأهلي، في ظل غيابه عن المعسكر وقرب انطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري.