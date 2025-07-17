مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

الزمالك

- -
18:00

نادي رع

جميع المباريات

إعلان

"حلمت أكون أمير".. حامد حمدان ينشر رسالة غامضة بعد أزمته الأخيرة

11:11 م الخميس 17 يوليه 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 13 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 13 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 13 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 13 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 13 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 13 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 13 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 13 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 13 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 13 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 13 صورة
    حامد حمدان
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

نشر حامد حمدان لاعب فريق بتروجيت، رسالة غامضة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وذلك بعد أزمته الأخيرة مع فريقه وفشل انتقاله للزمالك.

وكان الزمالك قد تواصل مع بتروجيت للحصول على خدمات اللاعب حامد حمدان وضمه للفريق بالميركاتو الصيفي الجاري، إلا أن بتروجيت رفض رحيله بحسب بيانه الأخير.

وخرج شقيق اللاعب بعد فشل انتقاله للزمالك في تصريحات تلفزيونية أوضح فيها دخول حامد في حالة نفسية سيئة لرغبته الكبيرة في الرحيل للفارس الأبيض، موضحًا إنه حلم اللاعب وعائلته.

ونشر اليوم الخميس، حامد حمدان عبر حسابه "انستجرام"، صورة له مرفقة بأغنية كلماتها جاءت كالتالي:" الأحلام مجانًا وأنا حلمت أكون أمير".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حامد حمدان أزمة حامد حمدان الزمالك بتروجيت رسالة حامد حمدان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تطبق في هذا الموعد.. زيادة جديدة في أسعار السجائر بـ12% سنويا
في بيان مشترك.. 10 دول عربية وتركيا يؤكدون دعمهم لوحدة وسيادة سوريا