"حلمت أكون أمير".. حامد حمدان ينشر رسالة غامضة بعد أزمته الأخيرة

كتب- محمد عبدالهادي:

نشر حامد حمدان لاعب فريق بتروجيت، رسالة غامضة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وذلك بعد أزمته الأخيرة مع فريقه وفشل انتقاله للزمالك.

وكان الزمالك قد تواصل مع بتروجيت للحصول على خدمات اللاعب حامد حمدان وضمه للفريق بالميركاتو الصيفي الجاري، إلا أن بتروجيت رفض رحيله بحسب بيانه الأخير.

وخرج شقيق اللاعب بعد فشل انتقاله للزمالك في تصريحات تلفزيونية أوضح فيها دخول حامد في حالة نفسية سيئة لرغبته الكبيرة في الرحيل للفارس الأبيض، موضحًا إنه حلم اللاعب وعائلته.

ونشر اليوم الخميس، حامد حمدان عبر حسابه "انستجرام"، صورة له مرفقة بأغنية كلماتها جاءت كالتالي:" الأحلام مجانًا وأنا حلمت أكون أمير".