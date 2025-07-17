كتب - نهى خورشيد:

كشف الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، عن قائمة اللاعبين المسافرين إلى تركيا لخوض المعسكر التحضيري للموسم الكروي الجديد 2025/2026.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق مساء اليوم على متن طائرة خاصة وفّرتها إدارة النادي، إذ ستصل البعثة أولًا إلى إسطنبول ثم تتجه إلى مدينة إزميت التي تستضيف المعسكر.

وضمت القائمة كلاً من..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - زياد هيثم

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ - عبد الرحمن جودة

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - محمود صابر

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي - دودو الجباس - فخري لاكاي

ولم يعلن بيراميدز حتى الآن عن أى صفقة جديدة، بجانب غياب نجمه إبراهيم عادل الذي انتقل إلى صفوف الجزيرة الإماراتي خلال المريكاتو الصيفي.

ويستمر المعسكر حتى 29 يوليو الجاري، ويتضمن خوض ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى، في إطار تجهيز الفريق بدنيًا وفنيًا قبل انطلاق الموسم الرسمي.