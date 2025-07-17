مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

الزمالك

- -
18:00

نادي رع

جميع المباريات

إعلان

مصدر يكشف أرباح وادي دجلة من بيع لاعب فاركو إلى الزمالك

10:57 م الخميس 17 يوليه 2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    أحمد شريف
  • عرض 16 صورة
    أحمد شريف
  • عرض 16 صورة
    تقيدم أحمد شريف لاعبا للزمالك (3)
  • عرض 16 صورة
    تقيدم أحمد شريف لاعبا للزمالك (4)
  • عرض 16 صورة
    تقيدم أحمد شريف لاعبا للزمالك (7)
  • عرض 16 صورة
    تقيدم أحمد شريف لاعبا للزمالك (8)
  • عرض 16 صورة
    تقيدم أحمد شريف لاعبا للزمالك (9)
  • عرض 16 صورة
    تقيدم أحمد شريف لاعبا للزمالك (10)
  • عرض 16 صورة
    تقيدم أحمد شريف لاعبا للزمالك (1)
  • عرض 16 صورة
    تقيدم أحمد شريف لاعبا للزمالك (6)
  • عرض 16 صورة
    تقيدم أحمد شريف لاعبا للزمالك (5)
  • عرض 16 صورة
    تقيدم أحمد شريف لاعبا للزمالك (2)
  • عرض 16 صورة
    تقيدم أحمد شريف لاعبا للزمالك (5)
  • عرض 16 صورة
    أحمد شريف لاعب الزمالك
  • عرض 16 صورة
    حادثة أحمد شريف
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- نهى خورشيد:

كشف مصدر مطلع أرباح نادي وادي دجلة من صفقة بيع لاعب نادي فاركو أحمد شريف إلى نادي الزمالك.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن نادي دجلة سيحصل على 7 مليون جنيه من نادي فاركو نظير انتقال أحمد شريف إلى نادي الزمالك.

وأوضح، أن هذا المبلغ نُص عليه في عقد انتقال اللاعب من دجلة إلى فاركو، حيث تحدد استحقاق الأول على نسبة 15% في حالة انتقاله من فاركو إلى أي نادي آخر.

يذكر أن أحمد شريف انتقل من وادي دجلة إلى فاركو في موسم 2021-2022، وأعلن الزمالك منذ أيام ضمه رسميًا من فاركو

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد شريف الزمالك فاركو صفقات الزمالك الزمالك اليوم أخبار الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تطبق في هذا الموعد.. زيادة جديدة في أسعار السجائر بـ12% سنويا
في بيان مشترك.. 10 دول عربية وتركيا يؤكدون دعمهم لوحدة وسيادة سوريا