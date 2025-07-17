مصدر يكشف أرباح وادي دجلة من بيع لاعب فاركو إلى الزمالك

كتب- نهى خورشيد:

كشف مصدر مطلع أرباح نادي وادي دجلة من صفقة بيع لاعب نادي فاركو أحمد شريف إلى نادي الزمالك.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن نادي دجلة سيحصل على 7 مليون جنيه من نادي فاركو نظير انتقال أحمد شريف إلى نادي الزمالك.

وأوضح، أن هذا المبلغ نُص عليه في عقد انتقال اللاعب من دجلة إلى فاركو، حيث تحدد استحقاق الأول على نسبة 15% في حالة انتقاله من فاركو إلى أي نادي آخر.

يذكر أن أحمد شريف انتقل من وادي دجلة إلى فاركو في موسم 2021-2022، وأعلن الزمالك منذ أيام ضمه رسميًا من فاركو