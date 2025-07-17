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4 صور ترصد استعدادات محمد النني للموسم الجديد

10:19 م الخميس 17 يوليه 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    محمد النني
  • عرض 4 صورة
    محمد النني
  • عرض 4 صورة
    محمد النني
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كتب- محمد عبدالهادي:

نشر نادي الجزيرة الإماراتي، المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد النني، صور الفريق خلال استعداداته لانطلاق الموسم الجديد.

وتواجد محمد النني ضمن صفوف الفريق خلال إجراء التدريبات البدنية في صالة الجيم، استعدادًا للموسم الجديد.

ونشر النني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صور له في الصالة بالنادي الإماراتي وكتب: "يجب أن يكون هذا العام مختلفًا".

جدير بالذكر أن النني انتقل لصفوف الجزيرة بعد رحيله عن آرسنال، وتوج مهم في الموسم الماضي بلقب كأس الرابطة الإماراتية لموسم 2024-2025، ليُسجل اسمه كأول لاعب مصري يظفر بهذه البطولة.

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