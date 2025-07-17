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منع حضور مباريات وغرامة مالية.. عقوبات قوية من اتحاد الكرة ضد عضو مجلس إدارة الزمالك

09:42 م الخميس 17 يوليه 2025
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    هاني شكري الرئيس التنفيذي لجي دبليو تي
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    هاني شكري الرئيس التنفيذي لشركة JWT
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    هاني شكري رئيس مجلس إدارة شركة JWT
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    هاني-شكري
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    صورة شعار نادي الزمالك
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    شعار نادي الزمالك
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    شعار نادي الزمالك
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    شعار نادي الزمالك
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    مجلس إدارة نادي الزمالك
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كتب - يوسف محمد:

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، حرمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك هاني شكري، من دخول الملاعب لمدة ثلاثة أشهر مع توقع غرامة مالية عليه قدرها 50 ألف جنيه، بعد تجاوزه ضد النادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتلقى النادي الأهلي اليوم الخميس، خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يؤكد خلاله أن لجنة الانضباط والقيم والأخلاق قررت في جلستها المنعقدة يوم الإثنين الماضي تغريم هاني شكري، عضو مجلس إدارة الزمالك، خمسين ألف جنيه وحرمانه من دخول الملاعب لمدة 3 أشهر.

وأشار الاتحاد في بيانه للمارد الأحمر، أن القرار جاء في ضوء الشكوى التي تقدم بها النادي ضد تجاوزات هاني شكري بحق الأهلي وجماهيره، بأحد مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشر فيديو في وقت سابق، لهاني شكري عضو مجلس إدارة نادي الزمالك خلال عزاء والدة عمرو الجنايني عضو لجنة التخطيط السابق بنادي الزمالك وهو يسخر من جماهير الأهلي ويوجه لهم السباب.

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