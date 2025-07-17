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9 رسائل من نجوم الزمالك والمدير الفني لـ عبد الله السعيد بعد تجديده

09:23 م الخميس 17 يوليه 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    احتفال عبد الله السعيد
  • عرض 13 صورة
    عبد الله السعيد على تنفيذ ركلة الجزاء
  • عرض 13 صورة
    عبد الله السعيد
  • عرض 13 صورة
    عبد الله الله السعيد لاعب الزمالك
  • عرض 13 صورة
    عبد الله السعيد لاعب الزمالك
  • عرض 13 صورة
    عبد الله السعيد
  • عرض 13 صورة
    عبد الله السعيد
  • عرض 13 صورة
    عبد الله السعيد رجل المباراة
  • عرض 13 صورة
    عبد الله السعيد وناصر ماهر
  • عرض 13 صورة
    عبد الله السعيد وناصر ماهر
  • عرض 13 صورة
    عبد الله السعيد
  • عرض 13 صورة
    عبد الله السعيد
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كتب-نهى خورشيد:

حرص الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، ولاعبي القلعة البيضاء على توجيه رسائل خاصة إلى زميلهم عبد الله السعيد بعد إعلان تجديد تعاقده لمدة موسمين مقبلين.

ويعرض "مصراوي" رسائل الجهاز الفني واللاعبين إلى عبد السعيد في الفيديو التقديمي لإعلان تجديد تعاقده..

عمر جابر: اللي ملوش بديل

الونش: قدوة لينا كلنا، ولازم كلنا نتعلم منه.

سيف فاروق جعفر: المثل الأعلى.

عواد: مبسوطين انه موجود معانا، وتاريخ كبير جداً للكرة المصرية، وأسطورة من أساطير الكرة المصرية، بـ تمني لي التوفيق بإذن الله.

ناصر ماهر: أسطورة حية موجودة، كلنا بنتعلم منه، في منتهى الالتزام، وقدوة لينا كلنا، مبسوطين انه متواجد معانا الحمد الله.

دونجا: لازم كلنا نتعلم منه.

محمود جهاد: المايسترو.

عبد الناصر محمد: فاكهة هذا الجيل.

يانيك فيريرا: قدوة في القيادة، واقصد بذلك أنه دائماً ما يقدم أفضل ما لديه في المران، يلهم اللاعبين الواعدين، وأحد اللاعبين الذين يمتلكون أفضل الأرقام البدنية في المران، ولذلك اخترته القدوة في الفريق.

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