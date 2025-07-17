كتب- محمد عبدالهادي:

كشفت موقع "ترانسفير ماركت" العالمي عن أحدث ترتيب للأندية المصرية من حيث القيمة التسويقية للاعبيها خلال موسم 2025/2026، حيث تصدر النادي الأهلي القائمة بفارق كبير عن أقرب منافسيه، بينما جاء بيراميدز والزمالك في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وبحسب الأرقام الرسمية، جاءت قيمة الأهلي السوقية في المركز الأول بـ44.83 مليون يورو، ليواصل الأحمر تربعه على قمة الكرة المصرية من الناحية التسويقية.

وجاء نادي بيراميدز في المركز الثاني بقيمة تسويقية بلغت 22.98 مليون يورو، بينما احتل الزمالك المركز الثالث بـ11.73 مليون يورو فقط.

وجاء ترتيب الأندية في القيمة التسويقية كالتالي:

1- الأهلي: 44.83 مليون يورو.

2- بيراميدز: 22.98 مليون يورو.

3- الزمالك: 11.73 مليون يورو.

4- المصري: 9.55 مليون يورو.

5- البنك الأهلي: 8.53 مليون يورو

6- كليوباترا إف سي: 7.73 مليون يورو

7- مودرن سبورت: 7.25 مليون يورو

8- زد إف سي: 5.38 مليون يورو

9- سموحة: 4.85 مليون يورو.

10- إنبي: 4.78 مليون يورو.

11- الاتحاد السكندري: 4.15 مليون يورو

12- طلائع الجيش: 3.63 مليون يورو

13- حرس الحدود: 3.60 مليون يورو

14- بتروجت: 3.50 مليون يورو

15- غزل المحلة: 3.30 مليون يورو

16- الجونة: 2.78 مليون يورو

17- فاركو: 2.73 مليون يورو

18- الإسماعيلي: 2.70 مليون يورو

19- المقاولون العرب: 1.18 مليون يورو

20- وادي دجلة: 775 ألف يورو

21- كهرباء الإسماعيلية: 100 ألف يورو.

الجدير بالذكر أن القيمة الإجمالية لأندية الدوري المصري الممتاز، وفقًا لتقديرات ترانسفير ماركت، تجاوزت 155 مليون يورو، في حين بلغ متوسط قيمة اللاعب الواحد نحو 236 ألف يورو.