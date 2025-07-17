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شراكة بين الاتحاد المصرى للسلة وشركة تداول إلكتروني

09:01 م الخميس 17 يوليو 2025
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  • عرض 4 صورة
    الاتحاد المصري للسلة وشركة CFI
  • عرض 4 صورة
    الاتحاد المصري للسلة وشركة CFI
  • عرض 4 صورة
    الاتحاد المصري للسلة وشركة CFI
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أعلنت شركة CFI، المتخصصة في مجال التداول الإلكتروني، عن شراكتها الرسمية مع الإتحاد المصري لكرة السلة (EBF)، لدعم رياضات اللعبة في المنطقة بالفترة القادمة.

وجاءت هذه الشراكة بغرض تطوير كرة السلة على جميع المستويات، بدءًا من الفئات العمرية الشابة، وصولًا إلى التمثيل الوطني.

ومن المنتظر أن يظهر شعار CFI على ملابس جميع لاعبي المنتخب الوطني، المدربين والطاقم الطبي، في فرق الرجال والسيدات والشباب، وجميع المباريات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة السلة.

وتتوسع الشراكة إلى المنصات الرقمية أيضًا، حيث تظهر CFI كراعٍ رسمي على قنوات التواصل الاجتماعي للاتحاد والبث المباشر للمباريات، بما في ذلك البطولات المهمة مثل بطولة الدوري المصري الممتاز، كأس مصر، وبطولة كأس السوبر.

وفي هذا السياق، صرّح زياد ملحم، الرئيس التنفيذي لمجموعة CFI المالية، قائلًا: "يسرّنا أن نتعاون مع الاتحاد المصري لكرة السلة (EBF)، في خطوة تعكس إلتزامنا الراسخ بتمكين الأفراد ودعم الطموح وتوطيد الروابط المجتمعية".

وواصل : "مصر تمثّل سوقًا محورية بالنسبة لنا، بما تزخر به من إمكانات واعدة ومواهب متميزة، ومن خلال هذه الشراكة، نهدف إلى دعم المشهد الرياضي النابض بالحياة في البلاد."

ومن جانبه، صرّح عمرو مصيلحي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، قائلاً: "نرحب بشركة CFI كشريك رسمي للتداول للاتحاد المصري لكرة السلة، هذه الشراكة ستشكل إضافة نوعية تُسهم في الارتقاء بمكانة كرة السلة المصرية، سواء على الصعيد المحلي أو العالمي".

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الاتحاد المصري للسلة وشركة CFI الاتحاد المصري لكرة السلة عمرو مصيلحي زياد ملحم
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