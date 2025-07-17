كتب - نهى خورشيد

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب رسمياً تجديد التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين، وذلك في إطار خطة القلعة البيضاء من أجل المنافسة على كافة البطولات الموسم المقبل.

ونشر نادي الزمالك عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة:"عبدالله مننا، الحكاية لسه مكملة في ميت عقبة، إحنا الملوك، إحنا الزمالك".

وجاء توقيع عقود تجديد عبد الله السعيد بعد جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بتجديد التعاقد.

والجدير بالذكر أن الفارس الأبيض تعاقد خلال الفترة الأخيرة مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو، وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو.