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الموت يفجع نادر السيد

08:50 م الخميس 17 يوليه 2025
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كتب - نهى خورشيد

توفيت اليوم الخميس، والدة زوجة نادر السيد حارس مرمي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق.

ونشرت زوجة نادر السيد "منى" عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":"الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، توفت الي رحمة الله السيدة فاطمة الجوهري المليجي زوجه المرحوم اللواء عبد الخالق ابو السعود مساعد وزير الداخلية".

وأضافت:"والدة كل من المهندس محمد ابو السعود و مني ابو السعود زوجة كابتن نادر السيد، اللهم اجعل قبرها روضةً من رياض الجنة، واجعل ملتقانا بها في الفردوس الأعلى، الرجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

كما كشفت عن موعد عزاء والدتها:"سيقام عزاء والدتي يوم الأحد 20 يوليو في مسجد الشرطة بالشيخ زايد".

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