3 صور لـ ظهور محمود الخطيب في مسلسل كتالوج

كتب - نهى خورشيد

ظهر الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في مشهد ضمن أحداث مسلسل “كتالوج” المعروض حالياً على منصة نتفليكس، وذلك استجابةً لوصية صديقه الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، والذي توفي شهر ديسمبر الماضي بعد صراع مع المرض.،

وطالب الحلفاوي بيبو بتقديم الدعم لنجله المخرج وليد الحلفاوي خلال التحضير للعمل، ليأتي ظهور في سياق يدعم فكرة الأبوة والتربية الإيجابية.

وفي سياق متصل، أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافسات الموسم المنقضي من الدوري المصري الممتاز، وهو في صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 58 نقطة.