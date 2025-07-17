"رفض العرض".. تطورات جديدة في ملف أليو ديانج مع الأهلي

كتب- محمد عبدالهادي:

يواصل النادي الأهلي في الفترة الحالية لحسم ملف تعديل وتجديد عقود لاعبيه قبل انطلاق الموسم الجديد، وذلك لاستغلال فترة التوقف الحالية.

ومن بين الأسماء التي يسعى الأهلي لحسم ملفها، اللاعب المالي أليو ديانج، المحترف ضمن صفوف الفريق.

حيث كشف موقع "أفريكا فوت"، أن ديانج رفض عرض تمديد العقد المقدم من إدارة النادي الأهلي، بعد اجتماع مطول مع محمد يوسف المدير الرياضي للنادي.

وأكد الموقع أن ديانج رفض عرضا بقيمة 800 ألف دولار في الموسم الواحد، مطالبا براتب سنوي قدره 1.8 مليون دولار لمواصلة مغامرته مع الشياطين الحمر.

وينتهي تعاقد ديانج مع الأهلي في صيف 2027، ويسعى لتعديل عقده مع الفريق خاصة بعد احترافه الموسم الماضي بالدوري السعودي على سبيل الإعارة.