كتب - نهى خورشيد

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز فوزاً على نظيره الرجاء مطروح بخماسية نظيفة في المباراة الودية التى أقيمت على استاد الدفاع الجوي ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

سجل يوسف أوباما هدفين في الشوط الأول، ثم أضاف دودو الجباس وعبد الرحمن مجدي "هدفين" ثلاثة أهداف في الشوط الثاني، هدف للاعب محمود زلاكا.

شهد اللقاء مشاركة تشكيلتين مختلفتين في كل شوط، جاء الأول بمشاركة زياد هيثم، يوسف أوباما، رمضان صبحي، وفخري لاكاي في الشوط الأول،

بينما شارك علي جبر، وليد الكرتي، ومحمد رضا بوبو في الشوط الثاني، مع ظهور محمود صابر كبديل.

وقرر الجهاز الفني منح راحة للثنائي بلاتي توريه وفيستون ماييلي.