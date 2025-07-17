كتب - نهى خورشيد

أعلن نادي مودرن سبورت اليوم الخميس، تعاقده مع النيجيري جودوين شيكا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، وذلك لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي موردن سبورت عبر منصاته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو التقديمي للصفقة، على أنغام هتاف جماهير الزمالك الخاص بقائدهم محمود عبدالرزاق شيكابالا، مع تعليق:"أوليه أوليه أوليه أوليه.. شيكا شيكا جودوين شيكا في مودرن سبورت".

وسبق لشيكا اللعب في عدة أندية أبرزها منها وفاق سطيف الجزائري والشرطة العراقي والتعاون الليبي، ويُعد من المهاجمين المميزين تهديفياً في المواسم الأخيرة بالدوري المصري الممتاز.

وتعد صفقة شيكا هي السابعة لمودرن سبورت هذا الصيف، بعد ضم كل من محمد أبو جبل، رشاد المتولي، عماد حمدي، أحمد المزهود، كمال السيد، ومحمود ممدوح.