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مصراوي يكشف تفاصيل أزمة حامد حمدان في ودية بتروجيت

07:05 م الخميس 17 يوليو 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 6 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 6 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 6 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 6 صورة
    حامد حمدان
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كتب - نهى خورشيد

كشف مصدر مطلع لمصراوي غياب النجم الفلسطيني حامد حمدان لاعب بتروجيت، عن مواجهة وادي دجلة الودية والمقرر ليها اليوم على ستاد الكلية الحربية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي:"لم يتواجد حمدان ضمن التشكيل الأساسي أو على مقاعد البدلاء خلال المباراة الودية أمام بتروجيت، رغم مشاركته بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية للفريق أمس".

وأضاف المصدر:"غياب حامد حمدان عن المباراة لا علاقة له بأي إصابة أو أمر آخر، اللاعب ملتزم بالتدريبات".

وشهدت الأيام الماضية، تصدر اسم حمدان على ساحة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل الرغبة الشديدة لإدارة القلعة البيضاء في التعاقد مع رغم صعوبة المفاوضات مع نادي بتروجيت.

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حامد حمدان أزمة حامد حمدان مع بتروجيت بتروجيت الزمالك وادي دجلة
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