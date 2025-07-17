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بعد مسيرة 21 عامًا.. محمد الصباحي يعلن اعتزال التحكيم

05:54 م الخميس 17 يوليو 2025

محمد الصباحي

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كتب- محمد عبدالهادي:

قرر الحكم الدولي محمد الصباحي، اعتزال التحكيم بشكل رسمي اليوم الخميس، وذلك بعد سميرة امتدت لأكثر من 21 عامًا.

قال الصباحي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الحمد لله رب العالمين

اليوم نهاية الرحلة وبداية رحلة جديدة باذن الله بعد ٢١ سنة من الكفاح والصبر وتحمل المسؤولية في مجال التحكيم اعلن اليوم وبشكل نهائي اعتزال مجال التحكيم".

وواصل: "ويشهد الله أنني ما من لحظة قضيتها في الملاعب إلا بنية تحقيق العدل بين الجميع أخطأت وأصبت فالخطأ كان بدون عمد والتوفيق في القرارات من الله سبحانه وتعالي".

وتابع الصباحي: "اغادر الملاعب اليوم وأنا فخور بكل ما حققته للتحكيم المصرى واتمني من الله ان اكون تركت أثرا طيبا يذكر وسيره نظيفه تحترم وداعاً للملاعب وشكرا لكل من كان جزء من رحلتي".

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