"الوضع في الزمالك اتغير تماما".. شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الأبيض

كتب- محمد خيري:

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن الوضع داخل نادي الزمالك تغير تماما، وأصبح هناك هدوء في اتخاذ القرارات واختيار الصفقات الجديدة وأيضا ملف الراحلين.

قال أحمد شوبير، خلال برنامجه عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "في حاجه عجباني السنه دي في الزمالك.. في هدوء وشغل في صمت كده".

وأكمل: "يجيب صفقات وناس تمشي في هدوء .. مفيش هيصه ولا دوشه ولا زيطه".

وأضاف: "قبل كده كان في هيصه كتير ودوشه جامدة في كل حاجه وللأسف كانت تصدر من ناس جوا الزمالك نفسه".

وتابع: "أهم ما يميز الزمالك المرحله دي .. الهدوء الشديد جدا".

واختتم تصريحاته: "الحاجات دي مهمة وبتخلي جماهير الزمالك عندها أمل وثقة في فريقها الموسم الجاي".

وكان نادي الزمالك أعلن التعاقد مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو، وأحمد شريف من نفس النادي.