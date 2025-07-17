كتبت-هند عواد:

بعد نحو 40 عامًا من رفضه أولى عروضه للتمثيل أمام السندريلا سعاد حسني، دخل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عالم الدراما أخيرًا، ولكن بطريقة مختلفة هذه المرة.

محمود الخطيب ظهر في مشهد مؤثر ضمن حلقات مسلسل "كتالوج"، من بطولة الفنان محمد فراج، وذلك استجابة لرغبة صديق عمره الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، الذي أوصى قبل رحيله بمساندة نجله المخرج وليد الحلفاوي في هذا العمل.

وطلب الحلفاوي من "بيبو" أن يشارك في مشهد يتناول قيمة دعم الأب للأبناء، ودوره في ترسيخ مفاهيم المحبة والمساندة داخل الأسرة، وهو ما رحب به الخطيب تقديرًا للعلاقة التي جمعته بالحلفاوي طيلة سنوات.

الخطيب وسعاد حسني.. حكاية الدور الضائع

في ثمانينيات القرن الماضي، كان محمود الخطيب على موعد مع دخول عالم السينما من أوسع أبوابه، بعدما تلقى عرضًا للمشاركة أمام سعاد حسني في فيلم "غريب في بيتي"، ليجسد دور لاعب الزمالك "شحاتة أبو كف" الذي يقع ضحية نصب في الشقة التي اشتراها له ناديه.

لكن الخطيب كشف لاحقًا، خلال أحد لقاءاته التليفزيونية عبر قناة "dmc"، عن سبب رفضه للفيلم، مؤكدًا: "ربنا أعطاني موهبة كرة القدم، ولا أعتقد أن الشخص يجب أن يسعى ليكون صاحب أكثر من موهبة".

وأشار إلى أن صناع الفيلم عرضوا عليه 30 ألف جنيه، لكنه رفض حفاظًا على تركيزه في مسيرته الكروية، ليتولى الفنان نور الشريف الدور بدلًا منه، ويصبح أحد أشهر أدواره في السينما.

الرفض الثاني.. أمام إلهام شاهين

لم يكن "غريب في بيتي" الفرصة الوحيدة التي رفضها الخطيب في السينما، إذ عُرض عليه لاحقًا المشاركة في فيلم "موعد مع الرئيس" أمام النجمة إلهام شاهين، لكنه تمسك بموقفه الرافض للتمثيل، ليحل مكانه الفنان فاروق الفيشاوي.