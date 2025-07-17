وفاة بطل أولمبياد 2010 في التزلج بصاعقة

كتبت-هند عواد:

توفي المتزلج نرويجي إيدون جرنفولد، الذي حصل على الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في فانكوفر عام 2010، في حادث أليم.

وقالت قناة NRK النرويجية، إن المتزلج النرويجي، رحل إثر تعرضه لصاعقة، أثناء قضاء عطلته في كوخ جبلي مع زوجته.

وذكرت زوجته أنه تلقى الإسعافات الأولية، وتم نقله على المستشفى، لكنه فارق الحياة متأثرا بالصاعقة.

وشارك إيدون جرنفولد في كأس العالم للتزلج، وحصل على بطولة النرويج في الانحدار السريع عامي 2003 و2004، ونال الميدالية البرونزية في الأولمبياد.

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