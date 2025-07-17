مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

مصر - شباب

- -
18:00

الكويت الأولمبي

مباريات ودية -أندية

بيراميدز

- -
17:00

الرجاء

جميع المباريات

إعلان

"تم إبلاغه ولم يشارك".. تفاصيل حضور وسام أبو علي إلى الأهلي بعد استبعاده

03:49 م الخميس 17 يوليه 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    وسام أبو علي (8)
  • عرض 10 صورة
    وسام أبو علي (10)
  • عرض 10 صورة
    وسام أبو علي
  • عرض 10 صورة
    وسام أبو علي (6)
  • عرض 10 صورة
    وسام أبو علي (9)
  • عرض 10 صورة
    وسام أبو علي (2)
  • عرض 10 صورة
    وسام أبو علي (5)
  • عرض 10 صورة
    وسام أبو علي
  • عرض 10 صورة
    وسام أبو علي (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مصراوي:

كشف مصدر مطلع، حضور الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، مران الأحمر الصباحي اليوم الخميس.

وأوضح المصدر، أن اللاعب اكتفى بأداء تدريبات بدنية داخل صالة "الجيم"، دون المشاركة في المران الجماعي للفريق.

وأكد المصدر خلال تواجد وسام في مقر النادي، تم إبلاغ اللاعب بشكل رسمي بقرار استبعاده من معسكر الفريق المقرر إقامته في تونس، وذلك بناءً على قرار من الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبيرو والمدير الرياضي محمد يوسف.

وأكمل المصدر، أنه تم تسليم وسام البرنامج التدريبي والتأهيلي الذي سيقوم بتنفيذه في القاهرة، بالتزامن مع سفر بعثة الفريق إلى تونس.

وذلك في إطار التزام النادي بلوائحه الداخلية وتنظيم عملية إعداد الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وأعلن النادي الأهلي توقيع غرامة مالية على وسام أبو علي، بعدما امتنع اللاعب عن حضور تدريب الفريق والقياسات البدنية الخاصة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي وسام أبو علي أخبار الأهلي النادي الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل - توضيح مهم من "التعليم" بشأن نتيجة الثانوية العامة 2025
عاصفة ترابية تضرب أسوان.. إغلاق الملاحة الجوية والنهرية ورفع درجة الاستعداد
تحذير للسائقين.. الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة وشوائب عالقة تُعيق الرؤية