كتب- مصراوي:

كشف مصدر مطلع، حضور الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، مران الأحمر الصباحي اليوم الخميس.

وأوضح المصدر، أن اللاعب اكتفى بأداء تدريبات بدنية داخل صالة "الجيم"، دون المشاركة في المران الجماعي للفريق.

وأكد المصدر خلال تواجد وسام في مقر النادي، تم إبلاغ اللاعب بشكل رسمي بقرار استبعاده من معسكر الفريق المقرر إقامته في تونس، وذلك بناءً على قرار من الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبيرو والمدير الرياضي محمد يوسف.

وأكمل المصدر، أنه تم تسليم وسام البرنامج التدريبي والتأهيلي الذي سيقوم بتنفيذه في القاهرة، بالتزامن مع سفر بعثة الفريق إلى تونس.

وذلك في إطار التزام النادي بلوائحه الداخلية وتنظيم عملية إعداد الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وأعلن النادي الأهلي توقيع غرامة مالية على وسام أبو علي، بعدما امتنع اللاعب عن حضور تدريب الفريق والقياسات البدنية الخاصة.