"ألأبيض عندي أغلى من الفلوس".. لاعب الزمالك الجديد يطلق تصريحات قوية

كتب- محمد خيري:

أبدى أحمد شريف لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك الجديد، سعادته الشديدة بالانضمام للأبيض في الفترة الحالية، مؤكدا أنه كان الحلم الأكبر.

قال أحمد شريف في تصريحات لإذاعة "أون إف إم": "الحمد لله، الحلم اتحقق.. الانتقال للزمالك كان من أمنياتي من زمان".

وأضاف: "الزمالك فيه لاعيبة كبار والمنافسة مش هتبقى سهلة، بس أنا متحمس جدًا إني أكون وسط المجموعة القوية دي والمنافسة معاهم هتساعدني أطور من نفسي".

وأكمل: "جون إدوارد كان ليه دور كبير في انتقالي.. اشتغل معانا كتير في فاركو وإن شاء الله نحقق نجاحات أكبر في الزمالك".

وأضاف: "شيكابالا أسطورة من أساطير الكورة المصرية.. وهنفتقده جدًا لاني كان حلمي ألعب بجانبه، للأسف لعبت ضده بس ملحقتش ألعب معاه في نفس الفريق".

وتابع: "اللعب بجانب عبد الله السعيد شرف كبير.. من أمهر اللاعيبة في مركزه ولسه محافظ على مستواه، وعلاقتي بعمرو ناصر قوية جدًا.. لاعب مجتهد ومنظم، ومبسوط إننا نتقابل تاني في الزمالك".

وأكمل: "انضمامي للزمالك بدافع حبي الكبير للنادي وجماهيره حتى لو كان عندي عرض مالي أكبر، كنت هختار الزمالك.. لأنه أغلى من الفلوس بالنسبة لي، واللعب في الزمالك بيزود فرص انضمامي للمنتخب.. وده حلم كبير لسه بحلم بيه".

واختتم تصريحاته: "المنافسة مع الأهلي مش هتكون سهلة، بس هدفنا نحقق نجاحات ونفرّح الجمهور، ومستنيين دعم جمهور الزمالك وتشجيعهم.. وإحنا هنبذل كل اللي عندنا علشان نفرّحهم، لأنهم يستاهلوا كل خير".