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"فرحان جدا".. ماذا حدث بين إبراهيم سعيد وشيكابالا؟.. شوبير يوضح

01:47 م الخميس 17 يوليو 2025
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كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، موقف إبراهيم سعيد نجم الأهلي السابق، من محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الزمالك السابق، بعد دعمه والوقوف بجانبه.

قال أحمد شوبير، خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "قلت لإبراهيم سعيد لازم تيجي بيتك النادي الأهلي، وقابلته هناك وكان ممتنا جدًا لشيكابالا، رغم الخلاف الذي حدث بينهم في الفترة الأخيرة".

وأضاف: "إبراهيم سعيد كان بيهاجم شيكابالا، لكن الأخير طلع قال الأصول إننا نقف بجانب من يحتاج لمساندة نفسية، وقال لا نلقي الحجارة عليه ومن الوارد أن يخطئ الجميع ويمكن أن نمر بلحظات ضعف".

وأوضح: "تم معاملة إبراهيم سعيد بصورة طيبة وكان فرحان جدًا، وكلمني عن شيكابالا بحب كبير جدًا، وقالي أنه أصيل، ودا اللي إحنا نفسنا فيه قلتله يا إبراهيم اكتب وقول الكلام دا لأنه مهم جدًا الناس تعرف.

واختتم تصريحاته: "أنا أكتر واحد انتقدت إبراهيم سعيد وهو أتكلم عليا، لكني متسامح مع الأمر وهو أخويا الصغير، والأخطاء واردة لكن دائمًا العفو قوة وليس ضعف".

وكان إبراهيم سعيد مر بظروف صعبة في الفترة الماضية، وتعرض للحبس لفترة، بسبب قضايا من زوجته وأولاده، وحرش شيكابالا على دعمه ومساندته.

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شيكابالا الأهلي الزمالك أحمد شوبير إبراهيم سعيد
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