"معلومة مؤكدة".. أول رد رسمي من الأهلي حول الاجتماع مع وكيل مصطفى محمد

كتب- محمد خيري:

كشف محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي، حقيقة التفاوض مع وكيل مصطفى محمد، لاعب فريق نانت الفرنسي، من أجل التعاقد مع خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

قال محمد يوسف، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي: "محصلشي أي اجتماع لا مع مصطفى محمد ولا مع وكيله".

وأضاف: "كل الكلام والاخبار اللي بتطلع دي مش صحيحة، ومش هنقدر نرد على كل حاجة بتتقال وانا بقولك معلومة مؤكدة".

جدير بالذكر، أن العديد من التقارير تحدثت خلال الساعات الماضية، عن مفاوضات الأهلي للتعاقد مع مصطفى محمد، لتعويض رحيل الفلسطيني وسام أبو علي المحتمل للدوري الأميركي.

وشارك مصطفى محمد مع فريق نانت في بداية فترة الإعداد استعدادا للموسم الجديد، ونجح في إحراز هدفين لفريقه في أول مباراة ودية خلال المعسكر.