"صعبة للغاية".. شوبير يصدم جماهير الأهلي حول إمام عاشور

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تطورات إصابة إمام عاشور، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، واحتياجه إلى مدة أطول من أجل العودة مرة أخرى إلى الملاعب.

وقال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "مش كل اللاعبين هتسافر في المعسكر، لأن مثلا واحد زي إمام عاشور، مازال مصاب والجرح لم يلتئم".

وأضاف: "الكسر لم يلتئم، ومدة غياب إمام عاشور ممكن توصل لـ 10 أسابيع مش 6 أو 8 زي ما تم الإعلان عنه سابقًا، لأن الكسر غير الخلع والإصابة صعبة للغاية".

وتابع: "بات الأقرب هو غياب إمام عاشور عن أول 3 أسابيع من الموسم الجديد من مسابقة الدوري الممتاز، وهيكون جاهز بعدها وده اللي إحنا اللي بنتمناه".

جدير بالذكر، أن إمام عاشور تعرض للإصابة مؤخرا، بخلع في الكتف خلال المشاركة مع النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية الماضية، وتحديدا في المباراة الأولى أمام إنتر ميامي.