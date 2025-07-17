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"حلم حياتي تحقق".. والد صفقة الزمالك الجديد: وقعنا على بياض

12:09 م الخميس 17 يوليه 2025
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    أحمد شريف
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    أحمد شريف
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    تقيدم أحمد شريف لاعبا للزمالك (8)
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    تقيدم أحمد شريف لاعبا للزمالك (5)
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    أحمد شريف لاعب الزمالك
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    أحمد شريف
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    أحمد شريف لاعب فاركو صفقة الزمالك المحتملة
  • عرض 14 صورة
    أحمد شريف لاعب فاركو صفقة الزمالك المحتملة
  • عرض 14 صورة
    أحمد شريف لاعب فاركو صفقة الزمالك المحتملة
  • عرض 14 صورة
    أحمد شريف لاعب فاركو صفقة الزمالك المحتملة
  • عرض 14 صورة
    أحمد شريف لاعب فاركو صفقة الزمالك المحتملة
  • عرض 14 صورة
    أحمد شريف لاعب فاركو صفقة الزمالك المحتملة
  • عرض 14 صورة
    أحمد شريف لاعب فاركو صفقة الزمالك المحتملة (4)
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كتب- محمد خيري:

عبّر شريف كمال، والد اللاعب أحمد شريف المنضم حديثًا إلى صفوف الزمالك عن سعادته الكبيرة بإتمام انتقال نجله إلى القلعة البيضاء، مؤكدًا أن هذا اليوم يُعد من أسعد لحظات حياته.

وقال شريف كمال في مداخلة هاتفية لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة نادي الزمالك: "جمهور نادي الزمالك هو صاحب الفضل في نجاح أي شخص، ولا يوجد أعظم من جمهور بيعشق النادي من قلبه، ويظل سند دائم لأولاده في كل الأوقات."

وأضاف:"أنا زملكاوي منذ الصغر، وفخور بانتمائي لهذا الكيان العظيم.. وكان حلم حياتي هو أن أرى بالتيشيرت الأبيض، والحمدلله تحقق الحلم."

وعن بداية مشوار نجله مع كرة القدم، أوضح: "أحمد بدأ رحلته في وادي دجلة وهو عنده 12 سنة، ومن وقتها وهو يعمل على حلمه خطوة بخطوة، حتى جاءت اللحظة"

وكشف والد اللاعب عن كواليس التوقيع مع الزمالك قائلاً:"وقعنا على بياض، ولم نتردد، وكانت الإجابة واضحة: الزمالك فوق أي اعتبار."

واستعاد شريف كمال ذكرى من مسيرته كلاعب، وقال:"أنا كنت على مشارف الانضمام للزمالك حينما كنت لاعب في الإسماعيلي، لكن لم يحدث.. يمكن ربنا عوّضني إن أحمد يكون هو اللي يحقق الحلم."

واختتم حديثه:"أتمنى أن أرى أحمد مثل جمال عبد الحميد، وجمال حمزة، وشيكابالا.. هم رموز وقدوة، وإن شاء الله يكون أحمد امتداد لهم، ويتوج بالبطولات مع الزمالك ويسعد الجماهير".

ووقع أحمد شريف على عقود الانتقال لنادي الزمالك لمدة 5 سنوات في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع مسؤولي نادي فاركو.

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