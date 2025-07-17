صفقة زملكاوية جديدة.. تفاصيل وصول كايد للقاهرة وموعد انضمامه للمعسكر

كتب- محمد خيري:

وصل إلى القاهرة خلال الساعات القليلة الماضية الفلسطيني أدم كياد إلى القاهرة من أجل إتمام إجراءات انضمامه لنادي الزمالك.

ويعمل نادي الزمالك، على تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الحالية، بصفقات قوية، من أجل المنافسة الموسم المقبلة على جميع البطولات.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن "كياد" وصل القاهرة بصحبة وكيله خلال الساعات الماضية، وسوف يجري الكشف الطبي اليوم الخميس، تمهيدا قبل توقيع العقود لمدة 4 سنوات.

وأوضح المصدر، أن اللاعب الفلسطيني سوف ينضم لمعسكر الفريق الأبيض فور اجتيازه الكشف الطبي وبعدها يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة عبر المنصات المختلفة لنادي الزمالك.