مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

بيراميدز

- -
17:00

الرجاء

مباريات ودية - منتخبات

مصر - شباب

- -
18:00

الكويت الأولمبي

جميع المباريات

إعلان

صفقة زملكاوية جديدة.. تفاصيل وصول كايد للقاهرة وموعد انضمامه للمعسكر

11:07 ص الخميس 17 يوليو 2025

آدم كايد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

وصل إلى القاهرة خلال الساعات القليلة الماضية الفلسطيني أدم كياد إلى القاهرة من أجل إتمام إجراءات انضمامه لنادي الزمالك.

ويعمل نادي الزمالك، على تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الحالية، بصفقات قوية، من أجل المنافسة الموسم المقبلة على جميع البطولات.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن "كياد" وصل القاهرة بصحبة وكيله خلال الساعات الماضية، وسوف يجري الكشف الطبي اليوم الخميس، تمهيدا قبل توقيع العقود لمدة 4 سنوات.

وأوضح المصدر، أن اللاعب الفلسطيني سوف ينضم لمعسكر الفريق الأبيض فور اجتيازه الكشف الطبي وبعدها يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة عبر المنصات المختلفة لنادي الزمالك.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك أدم كايد نادي الزمالك أخبار الزمالك صفقات الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
" فضلت عدم الإعلان نظرا للظروف".. استقالة مفاجئة في الأهلي

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاصفة ترابية تضرب أسوان.. إغلاق الملاحة الجوية والنهرية ورفع درجة الاستعداد
تحذير للسائقين.. الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة وشوائب عالقة تُعيق الرؤية