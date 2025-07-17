"خيالي زي زيزو".. الغندور يفجر مفاجأة بما يفعله الأهلي مع إمام عاشور

كتب- محمد خيري:

فجّر الإعلامي خالد الغندور مفاجأة جديدة حول مفاوضات النادي الأهلي، لتمديد عقد إمام عاشور ورفع المقابل المادي الذي يحصل عليه حاليا.

وأشار "الغندور"، إلى أن النادي قرر تمديد عقد لاعبه إمام عاشور لمدة موسمين إضافيين، مع منحه راتبًا سنويًا ضخمًا يصل إلى 1.5 مليون دولار، وهو المقابل نفسه الذي يتقاضاه كل من بن شرقي وتريزيجيه.

وكتب الغندور في منشور له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الأهلي يمدد عقد إمام عاشور سنتين ويعطيه من بداية هذا الموسم نفس مبلغ تريزيجيه وبن شرقي مليون ونص دولار سنويا ويبقى زيزو هو العقد الأعلى في الفريق".

جدير بالذكر، أن إمام عاشور تعرض للإصابة مؤخرا، بخلع في الكتف خلال المشاركة مع النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية الماضية، وتحديدا في المباراة الأولى أمام إنتر ميامي.