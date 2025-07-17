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بعد أنباء أزمة العقود.. إمام عاشور ينشر صورته مع زيزو

10:37 ص الخميس 17 يوليو 2025
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    إمام عاشور ينشر صورته مع زيزو_Easy-Resize.com
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    إمام عاشور من تدريبات منتخب مصر مع حسام حسن وزيزو
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    زيزو لاعب الزمالك مع إمام عاشور لاعب الأهلي
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كتبت-هند عواد:

نشر إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صورته رفقة أحمد سيد زيزو زميله في الفريق، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وتزامنت هذه الصورة مع تردد أنباء تشير إلى أن هناك خلافا بين الثنائي، بسبب رغبة إمام عاشور في الحصول على نفس قيمة عقد زيزو.

إمام عاشور ينشر صورته مع زيزو_Easy-Resize.com

ويستعد الأهلي لخوض معسكر استعداد في تونس، ينطلق غدا الجمعة 18 يوليو، ويستمر حتى يوم 28 من نفس الشهر.

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