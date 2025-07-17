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قرار عاجل من الأهلي ضد وسام أبو علي

09:07 ص الخميس 17 يوليه 2025
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    وسام أبو علي رجل مباراة الأهلي وبورتو
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    وسام أبو علي ينضم إلى معسكر الأهلي (2)
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    احتفال وسام أبو علي بهدف فوز الأهلي على البنك في الدقائق الأخيرة (8)
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    احتفال وسام أبو علي بهدف فوز الأهلي على البنك في الدقائق الأخيرة (9)
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    احتفال وسام أبو علي بهدف فوز الأهلي على البنك في الدقائق الأخيرة (10)
  • عرض 12 صورة
    احتفال وسام أبو علي بهدف فوز الأهلي على البنك في الدقائق الأخيرة (14)
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    احتفال وسام أبو علي بهدف فوز الأهلي على البنك في الدقائق الأخيرة (11)
  • عرض 12 صورة
    وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي
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    احتفال وسام أبو علي بهدف فوز الأهلي على البنك في الدقائق الأخيرة (6)
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    احتفال وسام أبو علي بهدف فوز الأهلي على البنك في الدقائق الأخيرة (2)
  • عرض 12 صورة
    وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي
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كتبت-هند عواد:

أعلن النادي الأهلي، في بيان رسمي، استبعاد مهاجم الفريق الفلسطيني وسام أبو علي، من معسكر تونس، الذي ينطلق غدا الجمعة 18 يوليو.

وقرر محمد يوسف المدير الرياضي بالنادي الأهلي، بالتشاور مع خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق، استبعاد وسام أبو علي من بعثة الأهلي المتجهة إلى تونس.

وذكر بيان الأهلي، أن استبعاد وسام أبو علي جاء بسبب عدم قيام اللاعب بإجراء القياسات البدنية والأشعات والفحوصات الطبية في المواعيد المحددة، وغيابه عن التدريبات والجلسات العلاجية من دون إذن.

وينطلق معسكر النادي الأهلي في تونس، غدا الجمعة 18 يوليو ويستمر حتى يوم 26 من نفس الشهر، ضمن استعدادات الفريق للموسم المقبل.

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وسام أبو علي الأهلي استبعاد وسام أبو علي قرار عاجل ضد وسام أبو علي
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