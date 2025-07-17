مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

بيراميدز

- -
17:00

الرجاء

مباريات ودية - منتخبات

مصر - شباب

- -
18:00

الكويت الأولمبي

جميع المباريات

إعلان

"من بينهم خليفة مرموش".. وادي دجلة يكشف لمصراوي أسماء صفقاته المقبلة

06:26 ص الخميس 17 يوليه 2025

احتفال لاعبي وادي دجلة بالصعود إلى الدوري المصري ا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- نهى خورشيد:

كشف مصدر مطلع بنادي وادي دجلة، عن أسماء الصفقات المتبقية، المقرر الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، ضمن تدعيمات الغزلان استعداداً للظهور من جديد في منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ مصراوي:" انتهينا من ضم ثلاثة صفقات جديدة من بينهما أحمد فاروق مهاجم بتروجيت، وأحمد أيمن ظهير أيمن الاتحاد السكندري".

وأضاف المصدر:"كما تعاقدنا مع خليفة عمر مرموش وهو موهبه دجلة حمزة حسان مواليد 2005”.

وأتم حديثه قائلاً:" المفاوضات مع حمزة كانت شاقة ولكنه وقع في النهاية للفريق الأول".

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الكروي بنادي وادي دجلة لمواجهة بتروجيت ودياً اليوم الخميس، على ستاد الكلية الحربية.

والجدير بالذكر أن وادي دجلة أعلن خلال الأيام الماضية، تعاقده مع ثلاث صفقات جديدة وهم؛ أحمد الشيمي لاعب زعيم الثغر ، إبراهيم البهنسي القادم من صفوف أسوان، هشام محمد لاعب الإسماعيلي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

وادي دجلة الدوري المصري صفقات وادي دجلة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سكن لكل المصريين 7.. ننشر أسعار شقق الإسكان الاجتماعي
نتيجة الثانوية العامة 2025.. الموعد وخطوات الاستعلام
"التعليم" ترفع زمن الحصص في الابتدائي والإعدادي.. وتطوير شامل لمناهج الدين
ارتفاع الحرارة وسقوط أمطار.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
علاقة نسب مع خالد الجندي.. د. سعد الهلالي يكشف لمجدي الجلاد سرا لأول مرة