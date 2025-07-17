"من بينهم خليفة مرموش".. وادي دجلة يكشف لمصراوي أسماء صفقاته المقبلة

احتفال لاعبي وادي دجلة بالصعود إلى الدوري المصري ا

كتب- نهى خورشيد:

كشف مصدر مطلع بنادي وادي دجلة، عن أسماء الصفقات المتبقية، المقرر الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، ضمن تدعيمات الغزلان استعداداً للظهور من جديد في منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ مصراوي:" انتهينا من ضم ثلاثة صفقات جديدة من بينهما أحمد فاروق مهاجم بتروجيت، وأحمد أيمن ظهير أيمن الاتحاد السكندري".

وأضاف المصدر:"كما تعاقدنا مع خليفة عمر مرموش وهو موهبه دجلة حمزة حسان مواليد 2005”.

وأتم حديثه قائلاً:" المفاوضات مع حمزة كانت شاقة ولكنه وقع في النهاية للفريق الأول".

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الكروي بنادي وادي دجلة لمواجهة بتروجيت ودياً اليوم الخميس، على ستاد الكلية الحربية.

والجدير بالذكر أن وادي دجلة أعلن خلال الأيام الماضية، تعاقده مع ثلاث صفقات جديدة وهم؛ أحمد الشيمي لاعب زعيم الثغر ، إبراهيم البهنسي القادم من صفوف أسوان، هشام محمد لاعب الإسماعيلي.