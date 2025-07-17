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"هل ينتقل لبيراميدز؟".. إعلامي يفجر مفاجأة بشأن مستقبل وسام أبو علي مع الأهلي

04:48 ص الخميس 17 يوليو 2025
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    وسام أبو علي من مباراة الأهلي وبورتو
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    وسام أبو علي رجل مباراة الأهلي وبورتو
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    الأهلي وبورتو
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    النادي الأهلي
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    الأهلي بالميراس
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    وسام أبو علي مهاجم الأهلي (18)
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    وسام أبو علي مهاجم الأهلي (13)
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    وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي
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    مهاجم النادي الأهلي وسام أبو علي
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    وسام أبو علي مهاجم الأهلي (9)
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كتب - يوسف محمد:

فجر الإعلامي كريم رمزي مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن مستقبل النجم الفلسطيني وسام أبو علي لاعب الأهلي، خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل رغبة اللاعب في الرحيل عن الفريق.

وارتبط اسم أبو علي بالرحيل عن النادي الأهلي، بشكل كبير خلال الأيام الماضية، خاصة في ظل تلقيه الكثير من العروض خلال الفترة الماضية، بعد تألقه رفقة المارد الأحمر في مونديال الأندية 2025.

وكتب رمزي عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "أحد الوكلاء أبلغ مسئول في الأهلي، أن في حال رحيل وسام أبو علي قد يعود لمصر مرة أخرى ولكن في بيراميدز".

ونجح وسام أبو علي منذ انضمامه إلى النادي الأهلي، في يناير من عام 2023، في أن يصبح أحد أهم العناصر الأساسية التي تنتظر الجماهير تألقها بشكل مستمر مع الأحمر.

وشارك أبو علي رفقة المارد الأحمر، منذ الانضمام إلى الفريق في 34 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 19 هدفا وتقديم 4 تمريرات حاسمة.

ويذكر أن المدير الرياضي للنادي الأهلي محمد يوسف، أعلن في تصريحات تليفزيونية أمس الأربعاء، توقيع عقوبة مالية على وسام أبو علي، بسبب غيابه عن المران الجماعي للفريق أمس.

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