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مصدر يكشف لمصراوي تفاصيل معسكر وادي الدجلة للموسم الجديد

04:08 ص الخميس 17 يوليه 2025
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    احتفال لاعبي وادي دجلة بالصعود إلى الدوري المصري الممتاز
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    احتفال لاعبي وادي دجلة بالصعود إلى الدوري المصري الممتاز2
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    احتفال لاعبي وادي دجلة بالصعود إلى الدوري المصري الممتاز4
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    احتفال سكولز لاعب وادي دجلة بالصعود إلى الدوري المصري الممتاز
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    احتفال لاعبي وادي دجلة بالصعود إلى الدوري المصري الممتاز5
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    احتفال لاعبي وادي دجلة بالصعود إلى الدوري المصري الممتاز3
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كتب -نهى خورشيد:

كشف أيمن كوارشي، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، كواليس المعسكر التحضيري للغزلان استعدادًا للموسم الرياضي الجديد والعودة إلى الدوري المصري الممتاز.

وقال كوارشي في تصريحات خاصة لـ "مصراوي": "بدأنا المعسكر التدريبي للفريق يوم 13 الماضي في العين السخنة، وعاد الفريق إلى القاهرة لخوض سلسلة من المباريات الودية خلال الفترة من 17 حتى 25".

وأضاف: "سنخوض مباراة ودية أمام بتروجيت اليوم على ستاد الكلية الحربية، ثم نواجه إنبي يوم الجمعة على الملعب الفرعي بستاد الدفاع الجوي".

وأتم حديثه قائلًا: "كما سنخوض مواجهتين مع فريق كهرباء الإسماعيلية يوم 24، وتُختتم اللقاءات الودية يوم 25 بمواجهة الزمالك في العاصمة الإدارية الجديدة".

والجدير بالذكر أن فترة إعداد دجلة بدأت بالتعادل أمام حرس الحدود، ثم الفوز على غزل المحلة بثلاثية نظيفة.

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