أول تعليق من والد أحمد شريف على انتقال نجله للزمالك

كتب - يوسف محمد:

أعرب شريف كمال والد لاعب نادي الزمالك الجديد أحمد شريف، عن سعادته الكبيرة بعد انتقال نجله للفارس الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال والد لاعب الزمالك، في تصريحات عبر قناة النادي: "كنت أحلم دائما بانضمام أحمد إلى نادي الزمالك، نحن عائلة زملكاوية ووقعنا على بياض مع نادي الزمالك، حبا في النادي وجماهيره".

وأضاف: "ووافقنا على الفور على انتقال أحمد إلى نادي الزمالك، عقب تواصل نادي الزمالك معنا عن طريق جون إدوارد".

وتابع: "أتمنى تتويج أحمد بالبطولات مع نادي الزمالك، أن يكون امتداد لحمادة عبد اللطيف، رضا عبد العال، جمال حمزة، جمال عبد الحميد وشيكابالا وأن يصبح له مكانة كبيرة داخل النادي".

وكان نادي الزمالك أعلن في الأيام الماضية، التعاقد مع أحمد شريف خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادما من فريق فاركو السكندري.

وظهر شريف رفقة الفريق السكندري، خلال الموسم الماضي في 23 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالهم 5 أهداف ولم يقدم أي تمريرة حاسمة.

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