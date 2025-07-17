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مصير وسام ومفاوضات مصطفى محمد.. أبرز 11 تصريحا لـ محمد يوسف في ظهوره الإعلامي مع شوبير

02:53 ص الخميس 17 يوليه 2025
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    وسام أبو علي من مباراة الأهلي وبورتو
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    وسام أبو علي رجل مباراة الأهلي وبورتو
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    الأهلي وبورتو
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    إمام عاشور
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    إمام عاشور
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    إمام عاشور
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    إمام عاشور (4)
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    إمام عاشور (2)
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    محمد يوسف
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    محمد يوسف المدير الرياضي للأهلي
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    محمد يوسف
  • عرض 15 صورة
    محمد يوسف
  • عرض 15 صورة
    محمد يوسف
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    محمد يوسف
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كتب-نهى خورشيد:

فتح محمد يوسف المدير الرياضي بالنادي الأهلى العديد من الملفات الخاصة بالقلعة الحمراء خلال ظهوره التلفزيوني عبر برنامج أحمد شوبير "حارس الأهلى".

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز تصريحات محمد يوسف اليوم:

لا صحة لما يُتداول بشأن إمام عاشور وطلباته، عقدنا جلسة معاه واتفقنا على التجديد.. وسيتم تقديم عرضاً جديداً له قريباً.

حمدي فتحي خارج حساباتنا تماماً، ولا نية لإعادته.

أليو ديانج ملتزم مع الفريق.

سيتم تعديل عقود اللاعبين وفق معايير واضحة أهمها السن والمدة المتبقية.

ننتظر عرض رسمي بكريم نيدفيد لحسم مصيره خلال الأيام القادمة.

أحمد رضا مستمر مع الفريق حالياً، والمدير الفني متمسك به، لكن هناك اهتمام من بعض الأندية.

وافقنا على رحيل أحمد عبد القادر للحزم السعودي، لكن تفاجأنا بتراجع النادي عن الصفقة.

وسام أبو علي مستمر في صفوف الأهلي لحين وصول عرض مناسب.

لم تحدث أي مفاوضات مع مصطفى محمد أو مع وكيله.

تم توقيع غرامة مالية على تريزيجيه بسبب ركلة الجزاء في مباراة ميامي.

الخروج من كأس العالم للأندية، جاء لأسباب أبرزها حرارة الجو، وإصابة إمام عاشور، وغياب التوفيق، خضنا مباراة الساعة 12 ظهرًا، وكان توقيتاً غير معتاد وخسرنا بسبب هذه الظروف.

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