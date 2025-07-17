مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

مصر - شباب

- -
18:00

الكويت الأولمبي

مباريات ودية -أندية

بيراميدز

- -
17:00

الرجاء

جميع المباريات

إعلان

"لتوقيع العقود".. صفقة الزمالك الجديدة تصل القاهرة

02:11 ص الخميس 17 يوليو 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    آدم كايد
  • عرض 15 صورة
    آدم كايد
  • عرض 15 صورة
    آدم كايد
  • عرض 15 صورة
    آدم كايد
  • عرض 15 صورة
    آدم كايد
  • عرض 15 صورة
    آدم كايد
  • عرض 15 صورة
    آدم كايد
  • عرض 15 صورة
    آدم كايد
  • عرض 15 صورة
    آدم كايد
  • عرض 15 صورة
    آدم كايد
  • عرض 15 صورة
    آدم كايد
  • عرض 15 صورة
    آدم كايد
  • عرض 15 صورة
    آدم كايد
  • عرض 15 صورة
    آدم كايد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب -مراسل مصراوي:

وصل اللاعب الفلسطيني آدم كايد مساء أمس الأربعاء، لإنهاء كافة التفاصيل الخاصة بانتقاله إلى الفارس الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادما من فريق بريدا الهولندي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "كايد وصل إلى مطار القاهرة، مساء أمس الأربعاء، تمهيدا لإعلان انضمامه إلى نادي الزمالك".

وأضاف: "اللاعب سيقوم بإجراء الكشف الطبي، ثم يوقع على عقود انضمامه بشكل رسمي إلى الفارس الأبيض بعد ذلك".

وانضم كايد إلى نادي الزمالك، قادما من فريق بريدا الهولندي في صفقة انتقال حر، عقب نهاية تعاقده مع الفريق الهولندي.

وشارك صاحب الـ 23 عاما، خلال الموسم الماضي رفقة فريق بريدا في 17 مباراة بكافة البطولات، نجح خلالهم في تسجيل هدف ولم يصنع أي أهداف.

أقرأ أيضًا:
"نساء شبه عاريات".. الحكومة الإسبانية تطالب بالتحقيق مع لامين يامال (صور)

شيكابالا ينعى ميمي عبدالرازق مدرب المصري السابق

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي الزمالك آخر أخبار نادي الزمالك آدم كايد انضمام آدم كايد للزمال وصل آدم كايد القاهرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سكن لكل المصريين 7.. ننشر أسعار شقق الإسكان الاجتماعي
نتيجة الثانوية العامة 2025.. الموعد وخطوات الاستعلام
"التعليم" ترفع زمن الحصص في الابتدائي والإعدادي.. وتطوير شامل لمناهج الدين
ارتفاع الحرارة وسقوط أمطار.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
علاقة نسب مع خالد الجندي.. د. سعد الهلالي يكشف لمجدي الجلاد سرا لأول مرة