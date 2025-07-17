"لتوقيع العقود".. صفقة الزمالك الجديدة تصل القاهرة

كتب -مراسل مصراوي:

وصل اللاعب الفلسطيني آدم كايد مساء أمس الأربعاء، لإنهاء كافة التفاصيل الخاصة بانتقاله إلى الفارس الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادما من فريق بريدا الهولندي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "كايد وصل إلى مطار القاهرة، مساء أمس الأربعاء، تمهيدا لإعلان انضمامه إلى نادي الزمالك".

وأضاف: "اللاعب سيقوم بإجراء الكشف الطبي، ثم يوقع على عقود انضمامه بشكل رسمي إلى الفارس الأبيض بعد ذلك".

وانضم كايد إلى نادي الزمالك، قادما من فريق بريدا الهولندي في صفقة انتقال حر، عقب نهاية تعاقده مع الفريق الهولندي.

وشارك صاحب الـ 23 عاما، خلال الموسم الماضي رفقة فريق بريدا في 17 مباراة بكافة البطولات، نجح خلالهم في تسجيل هدف ولم يصنع أي أهداف.

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