موهبة مغربية.. من هو عبد الحميد معالي صفقة الزمالك المنتظرة؟

كتب- محمد عبدالهادي:

اقترب نادي الزمالك من حسم صفقة ضم عبدالحميد معالي، صانع ألعاب نادي اتحاد طنجة المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في إطار خطة تدعيم صفوف الفريق بالعناصر الشابة والواعدة.

وكشف مصدر خاص لموقع "مصراوي" أن إدارة الزمالك توصلت لاتفاق مع نظيرتها في اتحاد طنجة يقضي بانتقال اللاعب إلى صفوف القلعة البيضاء لمدة 4 مواسم، مقابل 600 ألف دولار.

معلومات عن اللاعب عبدالحميد معالي

بدأ عبدالحميد معالي، الموهبة المغربية الشابة، مسيرته الكروية في صفوف وداد طنجة، أحد أندية دوري الهواة، حيث قضى خمسة أعوام بين عامي 2012 و2017، قبل أن ينضم إلى أكاديمية اتحاد طنجة.

بفضل أدائه اللافت مع فرق الشباب، جذب معالي أنظار الجهاز الفني لمنتخب المغرب تحت 17 سنة بقيادة المدرب سعيد شيبة، لينضم إلى قائمة "أشبال الأطلس" ويشارك معهم في البطولة العربية للناشئين التي أُقيمت في الجزائر.

ظهور مبكر في الدوري المغربي

سجل عبدالحميد معالي ظهوره الأول مع الفريق الأول لاتحاد طنجة يوم 7 أكتوبر 2022، في مواجهة الوداد، وذلك عن عمر 17 عامًا و6 أشهر و21 يومًا، ليصبح أصغر لاعب يشارك بالبطولة.